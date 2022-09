Kroniek van een krankzinnige zomer – het contractdrama bij McLaren

Saai was het zeker niet, onoverzichtelijk bijtijds wel. Waar de racezomer van McLaren al niet over rozen ging, was het achter de schermen één grote puinhoop. Nu de storm is gaan liggen en de stofwolken zijn opgetrokken, is het tijd om de schade op te maken. Wat is er precies gebeurd en wat zijn de consequenties van dit drama?

Waar is het allemaal om te doen? Het legendarische raceteam McLaren zet in het autosportseizoen 2022 twee Formule 1-wagens in. Daarnaast neemt men met drie bolides (twee fulltime en eentje parttime) deel aan de IndyCar Series in de Verenigde Staten. Ook wordt er door McLaren met een elektrische rallywagen in de Extreme E-klasse gereden.

Voor 2023 bereidt men deelname aan de Formule E-klasse voor: daar zal met twee wagens worden gereden. Bovendien wil McLaren volgend jaar drie fulltimers in de IndyCar. Onder de streep zijn er dus negen plaatsen beschikbaar, waarvan de twee Extreme E-plekken min of meer buiten beeld staan om de simpele reden dat er vrijwel geen aandacht voor die klasse is. De twee Extreme E-plekken hebben we bij dezen aangestipt – vanaf nu laten we ze verder buiten beschouwing.

In 2022 rijdt McLaren met Lando Norris en Daniel Ricciardo in de Formule 1. Patricio O’Ward en Felix Rosenqvist vormen het IndyCar-raceduo. Veteraan Juan Pablo Montoya rijdt in de maand mei twee wedstrijden in de derde IndyCar-bolide van McLaren, als hij wordt ingevlogen voor de befaamde Indianapolis 500. Montoya heeft een contract voor twee wedstrijden, Rosenqvist voor het seizoen 2022 en de overige drie rijders liggen tot en met het einde van 2023 contractueel vast. Aan het begin van dit jaar heeft McLaren drie plaatsen in te vullen voor volgend seizoen, te weten de twee FE-plekken en een IndyCar-zitje. De Formule 1-stal is bezet.

Prelude: winter en voorjaar

Woensdag 9 februari 2022

Lando Norris tekent contractverlenging tot en met 2025

Geen wereldschokkend nieuws in de wintermaand: Lando Norris, die in 2021 een ijzersterke indruk heeft achtergelaten en bovendien het petekind van McLaren-teambaas Zak Brown is, zet zijn krabbel onder een verbeterde overeenkomst. Hij blijft dus niet tot en met 2023, maar nóg twee seizoenen langer. Het mag duidelijk zijn: Norris is McLarens toekomst en McLaren laat daar geen gras over groeien.

Vrijdag 27 mei 2022

Patricio O’Ward tekent contractverlenging tot en met 2025

Ook nog geen bericht waarvan mensen steil achteroverslaan: Patricio O’Ward, bijnaam Pato, krijgt eenzelfde verlenging als McLaren-collega Norris. Pato is McLarens blikvanger in de Verenigde Staten en wordt vlak voor een puik optreden in de Indianapolis 500, waarin hij tweede wordt achter winnaar Marcus Ericsson, beloond met contractverlenging. In zijn nieuwe contract staat beschreven dat Pato de kans zal krijgen om met de Formule 1-wagen van McLaren te testen. McLaren-teambaas Brown maakt er geen geheim van dat hij graag de tandem Norris-Pato in de Formule 1 aan het werk wil zien.

Donderdag 2 juni 2022

Alexander Rossi versterkt IndyCar-team McLaren per 2023

Kort na de Indianapolis 500, voorafgaand aan de thuisrace van motorleverancier Chevrolet in Detroit, kondigt McLaren het slechtst bewaarde geheim van de IndyCar-paddock aan: namelijk dat voormalig Formule 1-coureur Alexander Rossi de renstal per 2023 komt versterken. Rossi, die al sinds zijn debuut voor Andretti Autosport rijdt, is een even logische als gewenste versterking. Waar Pato namelijk vooraan meestrijdt, daar wil het met tweede coureur Felix Rosenqvist niet echt vlotten.

De krankzinnige zomer

Donderdag 23 juni 2022

Felix Rosenqvist blijft bij McLaren, maar waar?

Drie weken na het nieuws van Rossi wordt het pardoes een beetje vreemd. Het gonst van de geruchten dat Alex Palou, de IndyCar-kampioen van 2021, overstapt vanuit het Ganassi-team richting McLaren om bij die laatstgenoemde renstal de derde voltijdinschrijving te besturen. Uit het niets kondigt McLaren echter een contractverlenging voor Felix Rosenqvist aan. Als klap op de vuurpijl is Rosenqvist op zijn beurt namelijk ineens veel harder gaan rijden, wat zijn marktwaarde goed doet. Zou McLaren, dat in 2023 met drie voltijdwagens wil rijden in de IndyCar, dan met Pato, Rossi en Rosenqvist aantreden?

Dinsdag 12 juli 2022 - 20.20 uur Amerikaanse tijd

¡Hola Alex!

De chaos is compleet als McLaren doodleuk de komst van Alex Palou aankondigt – nota bene enkele minuten nadat het team van Ganassi op sociale kanalen beweert de Spaanse coureur voor het seizoen 2023 vast te hebben gelegd. Wat Palou precies gaat doen bij McLaren, wordt doelbewust in het midden gelaten. Palou is een Europeaan, die sinds 2020 in de Verenigde Staten racet. Echter, met Pato, Rossi en Rosenqvist heeft McLaren al drie IndyCar-coureurs en bovendien rijdt Daniel Ricciardo met de F1-wagen van McLaren zowat achteruit. Zou Palou een F1-deal hebben versierd?

Woensdag 13 juli 2022 - 12.01 uur Europese tijd

Daniel Ricciardo is ‘volledig gecommitteerd’

Een reactie van het Australische lijdend voorwerp kan niet uitblijven. In een haastig geschreven statement op sociale media laat Daniel Ricciardo enkele uren na het Palou-nieuws weten ‘volledig gecommitteerd’ te zijn aan McLaren, het team waarvoor hij tot en met eind 2023 heeft getekend. “Er zijn veel geruchten rond mijn toekomst in de Formule 1, maar ik wil dat jullie het van mij horen. (…) Ik loop niet zomaar weg van deze sport. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik werk me een ongeluk om vooraan te rijden.”

Dinsdag 2 augustus 2022

Oscar Piastri wil niet naar Alpine

Als Sebastian Vettel zijn afscheid aankondigt en mede- voormalig wereldkampioen Fernando Alonso verrassend zijn plekje bij Aston Martin inneemt, is het team van Alpine er als de kippen bij om reservecoureur en regerend Formule 2-kampioen Oscar Piastri te presenteren voor 2023. Die wil echter helemaal nergens van weten. Via sociale media zegt Piastri niets te hebben getekend bij Alpine en zeker niet van plan te zijn om voor de Franse renstal te rijden in 2023. De verbazing is groot. Welke jonge coureur, die nog geen Formule 1-races heeft gereden, laat er nu een plek bij een sterke middenmoter schieten?

Piastri's enige relevante mogelijkheid op het veroveren van een vergelijkbaar zitje doet zich voor bij ... McLaren! Want stel dat Ricciardo wordt geloosd, dan is de razendsnelle Formule 2-kampioen een zeer capabele vervanger. Maar in het geval dat Piastri naast Norris aanschuift bij het Formule 1-team, zal McLaren capriolen moeten uithalen om het doorlopende miljoenencontract van Ricciardo niet te schenden. En waar past Palou óf Rosenqvist in dit geheel?

Dinsdag 23 augustus 2022

René Rast trekt de kar bij het Formule E-team van McLaren

De eerste officiële naam voor de Formule E-vuurdoop van McLaren wordt kort na de seizoensfinale van de elektrische raceklasse benoemd. De Duitse alleskunner René Rast mag McLarens kar trekken in de Formule E. Op het oog geen groot nieuws, maar wel degelijk van invloed op de rijderscarrousel. Als Palou, Pato, Rossi, Norris, Ricciardo, Rosenqvist én mogelijk zelfs Piastri allen over McLaren-contracten beschikken en Rast één van de twee Formule E-plekken inneemt, dan staat er minstens één coureur die rekende op een McLaren-ritje met lege handen.

De namen van Sergio Sette Camara, McLaren-simulatorcoureur Oliver Turvey en Formule 2-rijder Jake Hughes worden genoemd als mogelijke collega’s van Rast. Hughes laat kort na het nieuws van Rast weten te stoppen met zijn Formule 2-bezigheden, om zich te kunnen concentreren op de voorbereiding voor zijn toekomstige werk. Wát dat toekomstige werk is, blijft in het midden.

Het tekenen van Rast lijkt zogezegd een voetnoot, maar achter de schermen zet het een wisselwerking in gang. Eén dag na Rasts aankondiging maakt Ricciardo bekend McLaren al na het lopende Formule 1-seizoen te verlaten en dus niet zijn contractduur tot het einde van 2023 uit te zitten. Het doet vermoeden dat McLaren Ricciardo een Formule E-stoel heeft aangeboden als rechterlijke stok achter de deur, in een poging de afkoopsom te drukken. Dat zou verklaren waarom het uitkoopbedrag significant is verlaagd (van ruim twintig naar pakweg twaalf miljoen euro) - als Ricciardo wel een alternatieve optie heeft gekregen maar die weigerde, heeft McLaren in ieder geval aan haar taak voldaan de Australische coureur een racezitje te bieden.

Vrijdag 2 september 2022

Oscar Piastri is Formule 1-coureur voor McLaren in 2023

Op de trainingsdag van het Nederlandse Grand Prix-weekend komt de contractuele aap uit de mouw: Oscar Piastri heeft het Alpine-contract laten schieten omdat hij al bij McLaren hád getekend. De overeenkomst was al in kannen en kruiken vóórdat Vettel zijn helm aan de wilgen besloot te hangen en Alonso naar Aston Martin overstapte en dus ook vóór Ricciardo's McLaren-afscheid werd aangekondigd. Piastri bleek ontevreden bij Alpine en werd, zo blijkt achteraf, al in het voorjaar benaderd door McLaren-teambaas Brown. Diezelfde Brown zinspeelde dus al maandenlang op een vervroegd vertrek van zijn duurbetaalde Formule 1-ster Ricciardo. Voor Palou was in F1 nooit plaats geweest en Rosenqvists toekomstplan was non-existent.

De nieuwste Formule 1-aflevering van Goede Contracten, Slechte Contracten is compleet. Piastri en Norris zullen dus in de Formule 1 rijden, Ricciardo moet wieberen en het duo Pato/Rossi wacht op een derde teammaat. Ook Rast heeft nog geen collega. Palou naar IndyCar en Rosenqvist naar Formule E? De Zweedse coureur speelt hoog spel en laat desgevraagd weten helemaal niets te zien in een terugkeer naar het elektrische racen. Tegelijkertijd beweert Rosenqvist 'goede hoop' te hebben op een verlengd verblijf bij McLaren.

Woensdag 14 september 2022

Palou blijft toch bij Ganassi, Rosenqvists positie is gered

Die hoop blijkt terecht. De wirwar aan tegenstrijdige berichtgeving komt ten einde met een anticlimax – Alex Palou blijft uiteindelijk ‘gewoon’ bij Ganassi. Enkele minuten na Palou's nieuws volgt het bericht dat Felix Rosenqvist aanblijft bij het IndyCar-team van McLaren, ‘zoals altijd de bedoeling is geweest’. Daarop volgt een persbericht waarin Sette Camara en het Formule E-team NIO bevestigen de handen ineen te hebben geslagen. Drie puzzelstukjes vallen op hun plaats.

Rijden voor McLaren zal Palou trouwens wél doen: er is een Formule 1-testprogramma met het oranjegekleurde team in zijn herziene IndyCar-contract met veelwinnaar Ganassi opgenomen. Op dezelfde dag zet Pato voet op Europese bodem om een Formule 1-wagen van McLaren te testen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Conclusie

Onder de streep is McLaren, en vooral Brown, zijn geloofwaardigheid verloren. Wat is het woord van de teambaas immers nog waard? Verschillende coureurs, waaronder nieuwbakken Formule 2-kampioen Felipe Drugovich - de opvolger van Piastri - hebben recentelijke toekomstaanbiedingen van McLaren naast zich neergelegd vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom het team.

Rast en Rossi hadden niets te verliezen, zij konden een gokje wagen. Piastri, Palou en Rosenqvist hebben met vuur gespeeld. Uiteindelijk komt het drietal goed terecht, al kwam daar meer geluk dan wijsheid bij kijken. Onder de streep is enkel Ricciardo, zoals stiekem de bedoeling, de pineut. Hij zit voor 2023 zonder stoeltje, in welke klasse dan ook.