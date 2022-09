'Monaco verlengd contract en blijft op F1-kalender'

Het is algemeen bekend dat de hoge heren van de Formule 1 er alles aan doen om de sport wereldwijd populairder te maken. Deze vernieuwingsdrang zorgt er echter ook voor dat de kalender van de sport verandert. Meerdere klassieke races staan onder druk, al lijkt het erop dat een enorme klassieker is gered van de ondergang.

In de afgelopen maanden werd namelijk duidelijk dat zelfs de legendarische Grand Prix van Monaco onder druk stond. De race door de straten van het ministaatje is één van de kroonjuwelen van de sport. Toch was het lange tijd onduidelijk of het aflopende contract wel zou worden verlengd. Volgens de goed ingevoerde journalist Tobi Grüner van Auto, Motor und Sport is er nu witte rook. Grüner meldde gister op Twitter dat er een overeenkomst is bereikt voor nog een aantal jaren.