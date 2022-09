'Lichter Red Bull-chassis bestaat wel degelijk, update uitgesteld'

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe reglementen in de Formule 1. Een bijkomend nadeel daarvan is dat veel teams worstelen met het gewicht van hun auto. Veel teams kampen namelijk met een auto met overgewicht. In een sport waarin elk grammetje telt kan dat veel snelheid kosten. Bij Red Bull Racing lijkt men een opvallende oplossing te hebben gevonden.

Enkele weken geleden ging er namelijk een opvallend gerucht rond over de Oostenrijkse renstal. Red Bull zou op de achtergrond namelijk bezig zijn met het bouwen van een gloednieuw chassis. Dit nieuwe chassis zou veel lichter moeten zijn en dat zou dus een stap in de juiste richting betekenen. Veel concurrerende renstallen reageerde enigszins verrast op het nieuws, men vroeg zich namelijk af hoe dit binnen het budgetplafond zou passen.

Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent echter dat een lichter chassis bestaat. De Britse teambaas geeft ook aan dat een plan voor een lichter chassis niet op de planning staat. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com bestaat het lichtere chassis echter wel. Volgens het Italiaanse medium heeft Red Bull de updates voorlopig echter uitgesteld. Red Bull zou zelfs al een crashtest hebben uitgevoerd met het chassis.