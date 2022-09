Fans in Zandvoort: "Wat ontzettend goed georganiseerd!"

De tweede Grand Prix van Nederland van deze eeuw werd gisteren verreden op het circuit van Zandvoort. De terugkeer van de Formule 1 in de kustplaats bracht vorig jaar al gefronste wenkbrauwen door de manier waarop alles geregeld was, dit jaar bleek het zelfs beter volgens veel aanwezigen die wij spraken.

Het viel op dat alles heel strak geregeld was en het allemaal vrij soepel liep. GPToday.net was aanwezig en sprak op de tribunes en buiten het circuit diverse mensen.

Lekker met de fiets

Leo ging steevast ieder jaar na Spa-Francorchamps net zijn neef. De afgelopen 20 jaar is hij ieder weekend geweest, en nam alle files en modderstromen op parkeerplaatsen of fanzones op de koop toe. Aangezien hij vorig jaar in België was geweest, ging hij een week later niet naar Zandvoort. Dit jaar wel. Leo: "Ik heb vorig jaar met die ellende in België op zondag er de brui aan gegeven. Bovendien was ik benieuwd naar Zandvoort en ik kon via iemand in mijn netwerk last minute een ticket krijgen."

"Ik ben met de auto richting Vijfhuizen gegaan en heb daar mijn fiets uit de auto gehaald. Het was prachtig weer, en het is een leuke route om te rijden waar je uiteraard niet alleen fietst. Het was op de fiets al één groot feest en gezellig onderling. Je kunt zonder moeite je fietst direct bij het circuit kwijt in de vele fietsenrekken en je loopt vrijwel meteen de poort van het circuit binnen."

Tribunes zijn schoon

Wat Leo ook op was gevallen is het gebrek aan afval: "De organisatie is echt top hier. Ik ben in Spa-Francorchamps geweest, Barcelona, Silverstone, Nurburgring en Hockenheim maar heb het zelden zo strak geregeld gezien als hier. Je krijgt overal informatie, er zitten mensen op badmeesterstoelen die omroepen waar je heen moet etc. Wat mij vooral verbaasde, in positieve zin, is dat ik eigenlijk helemaal geen afval zie. Als je het circuit binnenloopt krijg je een muntje, die je vervolgens in kunt leveren als je drinken koopt, krijg je 1,50 euro korting. Als je daarna het lege blikje inlevert krijg je een nieuw muntje of opnieuw die korting."

"Er lopen ook mensen rond met zo'n grote tas op hun rug, waar je drinken kan kopen. En onder die tas hangt een soort prullenmand. Dat zal zeker stimuleren om het circuit netjes te houden maar dat zie je ook absoluut terug. Ik ben louter positief over hoe makkelijk het is om naar deze race te gaan, maar weet zeker dat ik volgend jaar weer op de tribune zit!"

Duitse fans lyrisch

We spraken ook enkele fans uit het buitenland, waaronder diverse Britten en Duitsers. Ullrich en Niklas komen uit Munster en zijn voor het eerst in Zandvoort. Niklas: "Ongelooflijk hoe dit is geregeld, ik ben echt enthousiast. Wat ik hier zie heb ik nog nooit meegemaakt, het is één groot festival. De hele sfeer is bijzonder te noemen."

"We zijn vaak bij Duitse Grands Prix geweest, maar deze organisatie hebben we echt nooit meegemaakt. Het circuit is bovendien schoon, ik zie nauwelijks afval en ook de toegangscontrole is erg goed. Er staan genoeg mensen bij de poorten waardoor er geen rijen staan en je lang moet wachten, want we konden zo naar binnen."

Zandvoort afgesloten

Het dorp Zandvoort is tijdens het Grand Prix-weekend afgesloten voor autoverkeer. De bewoners van het dorp hebben echter genoeg bewegingsvrijheid. Marianne en Pieter zijn buren en wonen hier sinds hun geboorte, dus zijn bekend met de drukte aan de kust. Marianne: "Ik vind al die enthousiaste mensen echt heel leuk. Het levert gezelligheid op, het dorp leeft de hele week, er zijn overal mensen, feestjes en de kinderen. Er zijn ook veel inwoners en kinderen die van alles verkopen; bitterballen, frisdrank en aan het einde van de middag broodjes hamburger."

Pieter vult aan: "Het is een groot feest voor ons dorp. In het begin was ik sceptisch maar ik geniet met volle teugen. De meeste mensen proberen er iets van mee te pikken. Ik ben zelf hier gebleven omdat ik al wat ouder ben, dus ik heb ook vroeger de Grands Prix meegemaakt, maar ik ken veel mensen die hun huis hebben verhuurd voor een paar duizend euro voor een week. Die zijn een week op vakantie voor nog minder dan de helft van dat geld."

"Je kunt je als bewoner vrij bewegen en zonder al te veel moeite het dorp in en uit als het moet. De organisatie verdient echt een pluim, want het loopt vlekkeloos in mijn ogen en dat hadden veel mensen hier in Zandvoort niet verwacht."