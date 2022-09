Porsches van Rijkspolitie verzorgen drivers parade

Voorafgaand elke Grand Prix wordt er eerder op de zondagmiddag de zogenaamde drivers parade gehouden. De coureurs rijden dan nog een rondje over het circuit op een vrachtwagen of in bijzondere klassieke auto's. Ook in Zandvoort vindt deze drivers parade plaats en het belooft en zeer bijzondere parade te worden.

De coureurs worden vandaag namelijk rondgereden in klassieke Porsches van de Rijkspolitie. De iconische wagens waren vorig seizoen ook aanwezig maar de coureurs namen toen geen plaats in deze voormalige politiewagens. Vandaag zal dat dus wel gebeuren en op sociale media is te zien dat de Porsches al ruim van te voren klaarstonden.