Verstappen haalt uit naar fakkelgooier: "Het is gewoon heel erg dom"

De kwalificatie in Zandvoort werd gisteren ontsierd door een paar incidenten met fakkels. De oranjefakkels zijn sinds de successen van Max Verstappen een bekend beeld geworden in de Formule 1. Gisteren ging het echter mis en werd de kwalificatie stil gelegd nadat iemand een fakkel op het circuit had gegooid.

Aan het begin van de tweede kwalificatiesessie werd er met een rode vlag gezwaaid. Iemand had een fakkel de baan opgegooid. De FIA liet weten dat ze de fakkelgooier van het circuit hadden gegooid en na een oponthoud van zo'n kleine tien minuten ging de sessie weer verder. In Q3 belandde er weer een fakkel op de baan, dit keer was de rode vlag niet nodig.

Thuisrijder Max Verstappen waardeert de massale steun. De Red Bull Racing-coureur is echter niet zo blij met de fakkelgooier. Hij haalt dan ook uit tegenover de internationale media: "Het is gewoon heel erg dom om te doen. Fakkels zijn leuk, maar het fouten er ook niet te veel zijn. Om ze op de baan te gooien is gewoon dom. Ik geloof dat de gooier is verwijderd. Je doet er niemand een plezier mee. Je wordt van het circuit gezet dus je kan de race niet zien. Onze sessie moet worden gestopt omdat er iets op de baan ligt."