Horner voorziet geen problemen: "Zeker van dat we het goed kunnen maken"

Het team van Red Bull Racing kende een lastige eerste dag in Zandvoort. Max Verstappen kende een korte eerste vrije training na een versnellingsbakprobleem en noteerde in de tweede training een achtste tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Perez reed een twaalfde tijd. Teambaas Christian Horner blijft echter rustig.

Red Bull moest in de tweede vrije training veel tijd toegeven op de teams van Ferrari en Mercedes. Het gat was vrij fors maar de alarmbellen gaan zeker niet af bij de Oostenrijkse renstal. Ook de versnellingsbakproblemen van Verstappen in de eerste training zorgen niet voor extra stress bij Red Bull. De verloren tijd is echter niet gunstig.

Set-up

Na afloop van de trainingen in Zandvoort meldde Horner zich bij de internationale media. De Britse Red Bull-teambaas sprak zich uit tegenover Viaplay over de problemen van Verstappen in VT1: "We wisselden de complete achterkant en de versnellingsbak uit voorzorg. Het team heeft geweldig werk verricht en alles is nu in orde. Max heeft wel tracktime verloren en hij was niet zo blij met de set-up. We hebben nog wat werk te doen om de auto optimaal af te stellen."

Simulator

Horner geeft aan dat de problemen van Verstappen in de eerste training ook zorgden voor het tegenvallende resultaat in de tweede training. De Brit legt de situatie uit: "Het is belangrijk en natuurlijk rijden we veel op de simulator. Soms geeft de simulator resultaten die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het is daarom belangrijk om echt de baan op te gaan. Max miste VT1 en daarom liggen we nu wat achter. Ik ben er zeker van dat we het goed kunnen maken."