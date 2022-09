Domenicali deelt puntje van kritiek voor Zandvoort: "Qua infrastructuur kan het beter"

Vorig seizoen keerde de Nederlandse Grand Prix terug op de Formule 1-kalender. Het raceweekend op het circuit van Zandvoort was een groot succes en de organisatie van de Nederlandse Grand Prix kreeg veel lovende woorden. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali was onder de indruk, toch heeft hij een puntje van kritiek.

In tegenstelling tot vorig seizoen zullen de tribunes dit jaar wel volledig vol zitten. Afgelopen jaar mocht de capaciteit niet volledig worden benut door de coronamaatregelen. Alle ingrediënten voor een nog groter oranjefeestje zijn dus aanwezig. Tijdens de editie van vorig jaar ontvingen de organisatoren van het raceweekend veel lof, de verwachtingen voor de aanstaande editie zijn dan ook groot.

Immense energie

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali was vorig seizoen onder de indruk van de Nederlandse Grand Prix. De Italiaanse CEO is lovend tegenover de internationale media: "Vorig seizoen was het een geweldig evenement met een immense energie. Vooraf was er twijfel over hoe de fans zouden reageren op andere coureur maar ze verwelkomden iedereen. Lewis, de Ferrari-coureurs, echt iedereen! Petje af. Het is een teken van volwassenheid, dat heeft deze maatschappij nodig."

Infrastructuur

Naast de vele complimenten heeft Domenicali ook een puntje van kritiek. De Italiaan ziet namelijk dat er rondom het circuit nog het een en ander beter kan: "Eerlijk gezegd kan het qua infrastructuur beter. Zandvoort is een geweldige plek met heel veel historie. Er is veel werk verricht maar wat wat we nog beter kunnen doen om de ervaring te verbeteren, daar moeten we aanwerken. Het is echter opbouwende kritiek om iedereen te blijven pushen om te blijven verbeteren."