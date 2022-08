Horner duidelijk over mogelijke Porsche-deal: "2026 is nog ver"

Het is al geruime tijd bekend dat Porsche vanaf 2026 de Formule 1 wil gaan betreden. In dat jaar gaan er immers nieuwe motorregels gelden en Porsche heeft verregaande interesse in die regelgeving. Het lijkt erop dat Porsche in zee gaat met Red Bull Racing. De aankondiging blijft echter uit maar bij Red Bull maakt men zich geen zorgen.

Al geruime tijd gingen er geruchten rond over de mogelijke komst van Volkswagen Group-merken Audi en Porsche. Vorige week gaf Audi een speciale persconferentie waarin men inderdaad hun komst naar de Formule 1 aankondigde. De aankondiging van Porsche blijft vooralsnog uit en dat laat de wenkbrauwen fronsen. Red Bull en Porsche zijn geruime tijd in gesprek en Red Bull is ondertussen zelf bezig met zijn eigen motorproject.

Goede gesprekken

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich echter geen enkele zorgen over de toekomst. De Brit geeft aan dat 2026 nog ver weg is en dat de gesprekken nog gaande zijn. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "We zijn vol aan het pushen met Red Bull Powertrains. De eerste motor heeft vlak voor de zomer op de testbank gedraaid. 2026 is nog ver en we zullen kiezen voor wat strategisch het beste is voor het team en het bedrijf. Dat is iets achter de schermen en zoals bekend zijn er goede gesprekken gaande met Porsche."

Niets staat vast

De gesprekken tussen Porsche en Red Bull Racing zijn dus nog gaande. Vanzelfsprekend zijn er nog wel wat knelpunten maar Horner haalt zijn schouders op: "Voor 2026 staat er nog niets vast. Behalve dat Red Bull Powertrains inmiddels staat en dat we 300 werknemers hebben aangenomen. Dit is ons pad. Ons voornaamste doel was om alles te integreren, dus om de bouw van de motor en het chassis onder één dak te krijgen. Naast Ferrari heeft geen enkel ander team dat en onze ambitie bestaat nog steeds."