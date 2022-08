Audi-topman: "Ook Porsche stapt in 2026 in de Formule 1"

Audi CEO Markus Duesmann vertelde vrijdag dat niet alleen het Duitse merk in de Formule 1 zal toetreden maar dat ook het beroemde merk Porsche de stap naar de koningsklasse zal maken. Samen met een showauto in Audi-kleuren werd uiteindelijk officieel onthuld op Spa-Francorchamps dat Audi in 2026 de F1 zal betreden, op het moment dat het nieuwe motorreglement van kracht komt.

Duesmann, aanwezig bij de aankondiging, vertelde de media dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat Audi samenwerkt met een bestaand team om de in Duitsland gemaakte fabrieks-Audi-motor te laten draaien. Die samenwerking zal waarschijnlijk een uitkoop van 75 procent zijn van het team dat momenteel bekend staat als Alfa Romeo.

"We zullen het team op een later tijdstip bekendmaken", vertelde de topman van Audi. "Dat zal in de loop van dit jaar gebeuren. We hebben met verschillende teams gesproken, maar hebben nog geen beslissing genomen."

Alfa Romeo heeft vrijdag ook aangekondigd dat het zijn naamgevingssponsorovereenkomst met het in Zwitserland gevestigde Sauber-team eind 2023 zal beëindigen.

Porsche Red Bull

Een samenwerking tussen Sauber en Audi in 2026 is daarom zeer waarschijnlijk, maar zal aanzienlijk verschillen van de afzonderlijke plannen van Porsche om samen te werken met Red Bull Racing.

Duesmann licht toe: "We zullen twee afzonderlijke projecten hebben - zoals we deden op Le Mans. We zullen dat ook zo invullen in de Formule 1. Dit was intern een grote discussie, maar beide merken hebben hun eigen fans. We zullen totaal verschillende chassis- en aandrijflijnprojecten hebben."

Bronnen in de paddock verwachten dat Porsche en Red Bull binnen de komende 7 dagen een aankondiging zullen doen. "Onze motor zal in Duitsland worden gebouwd, die van Porsche in Engeland. Deze aanpak is logisch omdat onze klantgroepen anders zijn", zo wilde Duesmann nog kwijt.