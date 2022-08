Audi zet in op bestaande renstal: "We zijn nog in gesprek met teams"

Audi kwam deze ochtend met groot nieuws. De Duitse autofabrikant maakte bekend dat ze in 2026 de Formule 1 betreden. Het nieuws hing al eventjes in de lucht maar de kogel is nu definitief door de kerk. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden en dat was voor Audi het belangrijkste.

Het was al geruime tijd duidelijk dat Audi en Porsche verregaande interesse hadden in de nieuwe motorreglementen. De twee merken van de Volkswagen Group hintten daarom al geruime tijd op een Formule 1-avontuur. Audi maakte vandaag bekend dat ze een motor gaan bouwen voor 2026 en dat ze zeker geen eigen team gaan opzetten.

Werkwijze

Tijdens de persconferentie van vanochtend ging het dan ook nadrukkelijk over de komst van Audi als motorleverancier. Audi-bons Markus Duesmann was er op de persconferentie duidelijk over: "De lead ligt nu bij de power unit en dat presenteren we vandaag. We zullen de beslissing over het team voor het einde van het jaar nemen. Samenwerken met het team vergt een andere werkwijze. We hebben nog niet besloten hoe we dat gaan doen. We zijn nog in gesprek met teams. We zullen er zo snel mogelijk een uitspraak over doen."

Het is de verwachting dat Audi een meerderheidsaandeel van Sauber gaat overnemen. Duesmann wilde hier in Spa nog niets overzeggen en benadrukte dat het opzetten van een eigen team volledig is uitgesloten: "Het is mogelijk om een aandrijflijn van Audi in een bestaande wagen te bouwen. Het moet veranderd worden. We zullen echter niet met een compleet nieuw project komen. De uitgangspositie voor de ontwikkeling is veel beter als je met een bestaande wagen begint."