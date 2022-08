Alonso bevestigt dat Szafnauer niets wist van transfer: "Alle betrokkenen op de hoogte gebracht"

Fernando Alonso speelde een hoofdrol bij de transferperikelen in de zomerstop. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen maakte immers bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat rijden voor het team van Aston Martin. Het nieuws kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel, ook voor zijn huidige teambaas Otmar Szafnauer.

Alpine-teambaas Szafnauer wist namelijk helemaal niets van de aankomende overstap van Alonso. De teambaas gaf aan dat hij het nieuws vernam doormiddel van het persbericht van Aston Martin. Het was opvallend en het zorgde voor een flinke geruchtenstroom. Al snel maakte de betrokkenen echter duidelijk dat er zeker geen sprake was van een ruzie tussen team en coureur.

Rossi & De Meo

Alonso zag de reactie van Szafnauer ook. Voor de Spanjaard was de reactie een redelijke verrassing. Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag gaf hij duidelijkheid: "Ik ben blij dat hier een vraag over wordt gesteld. Het klopt dat Otmar waarschijnlijk van niets wist. Ik heb Laurent Rossi, president Luca De Meo, mijn monteurs en mijn engineers op de hoogte gebracht voor de bekendmaking. Ik had dus alle betrokkenen bij de onderhandelingen op de hoogte gebracht voordat het persbericht van Aston Martin er was."

Niet betrokken

Dat betekent dus ook dat Szafnauer niet betrokken was bij contractgesprekken tussen Alonso en Alpine. Het is opvallend maar Alonso bevestigt dat: "Otmar was niet betrokken bij de onderhandelingen. Waarschijnlijk hebben Laurent en Luca hem niet gebeld voordat het persbericht naar buiten kwam. Iedereen die betrokken was bij de gesprekken was op de hoogte over mijn move. Zoals ik al zei, zelfs mijn monteurs en engineers wisten het. Ik heb de tijd genomen om ze te informeren."