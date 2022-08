GP2-bolide maakt Tsjechische snelweg onveilig, politie not amused

Racewagens belanden na het seizoen regelmatig in de handen van verzamelaars. In Tsjechië is nu een oude GP2-bolide opgedoken op een wel heel speciale plek: de snelweg. Een nog onbekende bestuurder reed met de wagen over een snelweg ten zuidwesten van hoofdstad Praag en de politie is vanzelfsprekend niet zo blij.

De wagen werd enkele dagen geleden gespot op de snelweg. De GP2-wagen is gehuld in de kleuren van het Formule 1-team van Ferrari. Het gaat echter niet om een Formule 1-wagen maar een GP2-bolide, de klasse gaat tegenwoordig door het leven als de Formule 2. De Tsjechische politie is niet te spreken over de stunt en is opzoek naar de bestuurder. In 2019 haalde men een soortgelijke stunt uit en toen vond men uiteindelijk wel de bestuurder.