Shovlin ziet parallellen tussen huidig Mercedes en McLaren in 2009

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Duitse renstal begon moeizaam aan het seizoen en kwam veel snelheid tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing. Inmiddels heeft men de weg omhoog ingezet en lijkt men het gat te hebben gedicht met de concurrentie.

Mercedes begon vol goede hoop aan het huidige seizoen en al snel kwamen ze van een koude kermis thuis. Het team had zeer veel last van porpoising en kwam performance tekort. Voor Lewis Hamilton was het een soort déjà vu. In 2009 bevond Hamilton zich bij McLaren namelijk in een soort gelijke situatie.

Gelijkwaardig

Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director van Mercedes, kan zich wel vinden in deze bewering. Shovlin was in 2009 werkzaam bij Brawn GP en bekeek de situatie van een afstandje. Hij wordt geciteerd door de media-afdeling van de Formule 1: "Wij begonnen het seizoen toen op briljante wijze maar we hadden de resources niet om bij te blijven, aan het einde van het jaar hadden we moeite om het podium te bereiken. Als je kijkt naar de situatie waarin McLaren zich toen bevond, de auto was toen gelijkwaardig aan de mogelijkheden van het team."

Ontwikkeling

Uiteindelijk kwam het in 2009 nog goed met McLaren, Hamilton schreef meerdere races op zijn naam. Shovlin denkt dat hij dit seizoen ook nog goed zal komen bij Mercedes: "Toen McLaren eenmaal door had wat er moest gebeuren, ging de ontwikkeling zeer snel de goede kant op. Dat is misschien wel een parallel met ons team. We krijgen de lol langzaam terug met de uitdagingen van de engineering en de ontwikkeling."