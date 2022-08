Van der Zande maakt WEC-comeback in Fuij

Aankomende maand staat de 6 uur van Fuij op het programma in het World Endurance Championship. In het WEC strijden er meestal geen Nederlanders mee om de grote prijzen. In het Japanse Fuij zal daar verandering in komen want dan zal er een zeer snelle Nederlandse coureur zijn comeback maken in de LMP2-klasse.

Vandaag werd namelijk bekend dat Renger van der Zande in actie zal komen voor het team van Vector Sport. De Nederlander zal de Oreca 07 besturen omdat vaste coureur Nico Müller dat weekend niet in actie kan komen. Müller heeft eveneens verplichtingen in de DTM en moet de WEC-race in Japan dus aan zich voorbij laten gaan.

Van der Zander zal de wagen delen met Sebastien Bourdais en Ryan Cullen. Bourdais en van der Zande kennen elkaar zeer goed, ze zijn immers ook teamgenoten in de Amerikaanse IMSA-klasse. In de IMSA rijdt de Nederlander in een Cadillac van het team van Ganassi. De kans is dan ook zeer groot dat van der Zande aankomend seizoen achter het stuur zal kruipen van de Lmdh-bolide waarmee Cadillac momenteel aan het testen is.