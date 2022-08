Van Kalmthout rijdt ook in 2023 voor IndyCar-team Ed Carpenter Racing

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout zal ook in 2023 voor het team Ed Carpenter Racing zijn kunsten vertonen in de IndyCar Series. De 21-jarige Nederlander heeft een meerjarige overeenkomst met het in Indianapolis gevestigde team van eigenaar/coureur Ed Carpenter bereikt, eentje die hem in 2023 achter het stuur van de #21 Chevrolet houdt.

Sinds 2020 vertoont VeeKay, zoals hij voor het gemak in de Verenigde Staten wordt genoemd, zijn kunsten in de IndyCar-Series. De talentvolle Hoofddorper kreeg destijds dankzij Ed Carpenter Racing de kans om te debuteren in de IndyCars en heeft sindsdien elke van zijn 42 IndyCar-races voor datzelfde team afgewerkt. Aangezien beide partijen continuïteit hoog in het vaandel hebben, zal de Nederlander in 2023 voor het vierde achtereenvolgende jaar voor ECR uitkomen.

VeeKay komt al sinds 2017 uit in de Verenigde Staten. Eerst beklom de Nederlander de opleidingsladder van de ‘Road To Indy’, waarin hij in 2018 het Indy Pro 2000-kampioenschap veroverde. In zijn IndyCar-debuutjaar wist VeeKay de prestigieuze Rookie of The Year-titel aan zijn erelijst toe te voegen. Voorlopig heeft VeeKay één IndyCar-race gewonnen, te weten de GMR Grand Prix op de Road Course van de Indianapolis Motor Speedway in 2021.

Komend weekend mag VeeKay alweer aan de bak: het huidige IndyCar-seizoen, dat haar ontknoping nadert, wordt vervolgd met de Big Machine Music City Grand Prix op het stratencircuit van Nashville.