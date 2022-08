Red Bull voerde gesprekken met Vettel over terugkeer

Sebastian Vettel naast Max Verstappen in de Red Bull? Het had zomaar gekund. De voormalig werkgever van de Duitser voerde meerdere gesprekken met de viervoudig kampioen. Uiteindelijk besloot de renstal Sergio Pérez te contracteren, de huidige teamgenoot van Verstappen.

"We hebben een paar verkennende gesprekken gehad", onthulde Red Bull-teambaas Christian Horner, opgetekend door PlanetF1. "Maar het zou een beetje zijn alsof je teruggaat naar een oude vriendin, het zou waarschijnlijk nooit helemaal hetzelfde zijn als bij een eerste keer."

Vettel en Red Bull behaalden hun eerste titel in 2010. Uiteindelijk zouden ze in totaal vier rijders -en teamkampioenschappen op rij bemachtigen. Een unieke periode aldus de Britse teamchef. "Wat we samen bereikten was zo opmerkelijk. Het was zo fenomenaal en dat zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis, en we zijn enorm trots dat we hem als onderdeel van ons team hebben gehad.”

Horner reageerde daarna op de aankondiging dat Vettel stopt in de in koningsklasse. Hij wist niks van dit besluit, maar als complete verrassing kwam het niet. "Ik denk niet dat iemand dat deed, ik zag hem toen hij de paddock verliet in Paul Ricard en het was duidelijk een frustrerende dag voor hem geweest."

"Maar ik denk dat het de juiste beslissing voor hem is. Het is niet goed om hem op het middenveld te zien rondlopen. Ik denk niet dat hij daar enige voldoening uit haalt. Het is tijd om het gordijn dicht te doen over wat een geweldige carrière is geweest."