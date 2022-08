Ferrari reageert op strategische blunder: "Race was onder niveau, dat weten we"

Het team van Ferrari zakte afgelopen weekend in Hongarije flink door de mand. Charles Leclerc streed mee voor de zege maar zijn team maakte een zeer discutabele keuze bij zijn tweede bandenwissel. Ferrari besloot namelijk om Leclerc op de harde band weer de baan op te sturen, het bleek een strategische mispeer.

Leclerc werd aan alle kanten ingehaald en uiteindelijk kwam de Monegask opnieuw naar binnen en werd hij slechts zesde. De teleurstelling was groot en de reacties van Ferrari waren na afloop ook niet bepaald stevig. Gisteren plaatse Ferrari een eerlijk statement op Twitter: "De race van gisteren was onder niveau, dat weten we. We gaan het als team nabespreken, we gaan analyseren wat er fout ging en we pushen voor verbetering. We stoppen niet. De zomerstop is over een week en we willen er het meeste van maken."