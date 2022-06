Red Bull ontslaat Vips na gebruik racistische term

Red Bull Racing heeft zojuist naar buiten gebracht dat ze het contract met reserverijder Jüri Vips hebben beëindigd. De talentvolle Est raakte vorig week in opspraak nadat hij het N-woord gebruikte tijdens een livestream op Twitch. Red Bull schorste hem en heeft nu dus het besluit genomen om hen de deur te wijzen.

Vips werd vorige week geschorst nadat hij in opspraak raakte na een uitlating op een Twitch-stream. Tijdens een stream van zijn mede Red Bull-junior Liam Lawson gebruikte Vips het N-woord. Red Bull reageerde direct en bracht een statement uit. Vips bood daarna op sociale media zijn excuses aan. Het team kondigde een onderzoek aan en heeft vandaag dus besloten om Vips de deur te wijzen.

De Est was een belangrijke schakel voor Red Bull. Hij fungeerde als derde coureur en mocht in die hoedanigheid in Spanje de eerste vrije training rijden. Aangezien alle teams dit jaar verplicht zijn om minimaal twee keer een rookie in te zetten in trainingen leek Vips zich te mogen opmaken voor nog een vrijdagsessie. Daar zal dus niets van terecht komen, de banden tussen Vips en Red Bull zijn verbroken. Het is nog niet duidelijk hoe de Formule 2-toekomst van Vips eruit zal zien.