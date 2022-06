F1-teamleden krijgen excuses na missen vlucht naar London van Air Canada

Het was chaos op het vliegveld in Montreal na de Formule 1-race. Net zoals op Schiphol, kampt ook het vliegveld in Canada met problemen. Helaas was dit niet het probleem voor het missen van de vlucht voor sommige leden van de teams naar London.

De Canadese beveiliging op het vliegveld besloot om een aantal personen te weren, omdat zij zich niet hielden aan de regels. Het gaat naast teamleden, ook om gewone passagiers. De reactie van Air Canada luidt als volgt: "Air Canada verontschuldigt zich en zegt een situatie te onderzoeken op een van haar vluchten eerder deze week waarbij tientallen passagiers uit een vliegtuig in Montreal werden verwijderd."

"Meer dan twee dozijn passagiers werd gevraagd om op 20 juni van vlucht AC866 naar Londen te stappen voor wat de luchtvaartmaatschappij zei als niet-naleving van de Canadese regeringsvoorschriften voor maskers, de Canadese luchtvaartvoorschriften en de richtlijnen van onze bemanning."

Tegen CityNews680 zegt Air Canada dat de genomen maatregelen voor de veiligheid was van de andere 266 passagiers. De luchtvaartmaatschappij gaat echter verder met te zeggen dat sommige klanten die er niet bij betrokken waren, "helaas van boord waren gestuurd. Wij hebben contact opgenomen met diegene die foutief van boord waren gestuurd. Wij hebben onze excuses aangeboden."