Häkkinen ziet problemen voor Ferrari: "Red Bull straft elke fout af"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari vormen dit seizoen de kop van het veld. De twee renstallen zijn aan elkaar gewaagd maar de verschillen beginnen steeds meer op te vallen. In de kwalificatie zijn de Ferrari's meestal het snelste terwijl Red Bull veel sneller en betrouwbaarder is in de race.

Afgelopen weekend werd dat nog maar eens pijnlijk duidelijk in Bakoe. Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte de pole position maar kende daarna een dramatische zondag. In de openingsfase viel zijn teamgenoot Carlos Sainz al uit en niet veel later ging Leclercs motor in rook op. Red Bull profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt en Max Verstappen kon de race zeer simpel winnen voor zijn teamgenoot Sergio Perez.

Perez

De verschillen in het wereldkampioenschap zijn inmiddels ook stevig gegroeid. Red Bull staat bij de constructeurs een straatlengte voor op Ferrari en Verstappen heeft in het kampioenschap tevens de koppositie stevig in handen. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen trekt in zijn column voor Unibet een duidelijke conclusie: "Elke fout wordt door Red Bull keihard afgestraft, dat zagen we ook weer in Bakoe. Daarnaast levert Checo ook geweldig werk in ondersteuning van Max. De tweede startplek en het pakken van de leiding geven aan hoe zelfvertrouwen hij heeft."

Exceptioneel

Red Bull is vooralsnog op elk punt sneller dan de concurrent uit Italië. Ferrari begon goed maar zakt nu een beetje in, Häkkinen had niets anders doen dan een pijnlijke conclusie trekken: "Ferrari heeft wel het tempo maar de andere aspecten ontbreken. Red Bull laat juist een exceptionele vorm zien. Ze hebben de problemen van eerder dit seizoen compleet achter zich gehouden. Ferrari moet dat ook doen, en snel."