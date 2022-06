Häkkinen steunt Monaco: "Belangrijk om erfgoed van de sport te beschermen"

Afgelopen weekend werd de veelvuldig besproken Grand Prix van Monaco weer verreden. De race door de straten van het prinsdom werd gewonnen door Sergio Perez en was een groot spektakelstuk. De Grand Prix wordt gezien als een parel van de Formule 1-kalender maar de race staat onder druk.

Het contract met de Formule 1 loopt namelijk af. Het is daarnaast nog maar zeer de vraag of het contract met Monaco wel wordt vernieuwd, de Monegasken hadden in het vorige contracten immers allerlei privileges opgenomen. Veel coureurs en kenners willen echter niet dat de race door de krappe straten gaat verdwijnen, de steun is nog altijd enorm.

Speciaal

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen staat achter de Grand Prix van Monaco. De Finse ex-coureur ziet de race als een belangrijk onderdeel van de sport. In zijn column voor Unibet is hij zeer duidelijk: "Het is een zeer speciale race die wat mij betreft nog lang op de kalender mag blijven staan. Als je een klein foutje maakt is het gebeurd. Op veel moderne circuits kun je zonder problemen van de baan schieten en weer terugkeren op de baan. In Monaco worden fouten gewoon keihard afgestraft."

Erfgoed

Häkkinen beseft zich dat er steeds meer landen en steden een Grand Prix willen organiseren. In de afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld Qatar, Las Vegas en Miami aan de kalender toegevoegd. De Fin is helder over de race in het prinsdom: "Het is belangrijk om het erfgoed van onze sport goed te beschermen. Daarnaast heeft Monaco zich ook altijd ontwikkeld. Ik hoop dat de Formule 1 en Monaco samen een mooie toekomst tegemoet gaan. Ze hebben elkaar echt nodig."