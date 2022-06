Viaplay komt met speciaal noodnummer na klachtenregen

Sinds dit jaar is de Formule 1 in Nederland te zien op het streamingsplatform Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT betrad dit jaar de Nederlandse markt met de Formule 1 als het absolute paradepaardje. De verwachtingen waren torenhoog maar vooralsnog loopt het niet bepaald op rolletjes.

Niet iedereen is namelijk te spreken over de streams van Viaplay, het regent klachten over slechte kwaliteit, haperende streams en slecht beeld. Voor de Consumentenbond was de maat vol en ze eisen dat Viaplay de problemen gaat aanpakken. In een uitzending van het BNNVARA-programma Kassa werd er aandacht besteed aan de problemen met de streams. Uiteindelijk kwam Viaplay eerder deze week met een statement.

Aankomend week komt Viaplay dan ook met een speciaal telefoonnummer voor klanten die problemen ervaren, dat meldt Viaplay-kopstuk Andrea Sahlgren in de Telegraaf. Sahlgren is in de Nederlandse krant zeer duidelijk over deze oplossing: "Meld je, dan gaan we exact kijken op welk punt in de race het misgaat en wat we eraan kunnen gaan doen. We voelen een grote verantwoordelijkheid. Wij willen graag gaan luisteren naar onze klanten en een manier vinden om onze diensten te kunnen verbeteren. Daarvoor is individueel contact zeer belangrijk."