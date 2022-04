Ricciardo steekt hand in eigen boezem: "Dacht dat ik geraakt werd"

De start van de Grand Prix van Emilia Romagna werd ontsierd door een ongelukkige samenkomst van Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. De twee coureurs raakten elkaar in de eerst chicane en beide coureurs kwamen in de grindbak terecht. Ricciardo hobbelde nog de baan op maar Sainz had minder geluk.

De Spaanse Ferrari-coureur stond muurvast en kon een mooie uitslag vergeten. Hij viel uit en mocht op de scooter naar het team toe. Ricciardo reed op zijn beurt een kansloze race en kwam als allerlaatste over de streep in Imola. Het was een zeer pijnlijke middag voor de Australische McLaren-coureur die zelf ook baalde.

Duwtje

Na afloop van zijn pijnlijke race meldde hij zich vanzelfsprekend bij de microfoons van de internationale media. Tegenover Viaplay sprak hij zich uit over het incident in de eerste chicane: "Eerst dacht ik dat ik werd geraakt en hem daardoor raakte. Maar nu denk ik dat ik daarna pas werd geraakt. Nadat ik Carlos had geraakt voelde ik een duwtje."

Ruimte

De analyse van Ricciardo klopt als een bus want hij raakte eerst Sainz en werd vervolgens aangetikt door Valtteri Bottas. De Australiër gaat nog even verder met zijn diepgravende analyse: "Ik probeerde mijzelf wat ruimte te geven maar ik denk dat toen ik eenmaal op de kerb reed, ik er direct af slipte. Daarna gleed ik door tegen Carlos aan. Het werd allemaal heel erg krap. Dat was zelfs gisteren zo toen het droog was, ik was mij er niet van bewust dat het zo glad was."