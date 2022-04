Verstappen kijkt uit naar natte race: "Zoveel regen hadden we niet verwacht"

De Grand Prix van Emilia Romagna staat voor deur en het lijkt erop dat het een regenrace gaat worden. In de ochtenduren was het nog droog op Imola maar daarna kwam het met bakken uit de hemel. Alles wijst op een herhaling van de prachtige, maar kletsnatte, editie van vorig seizoen.

Max Verstappen won gisteren de sprint en start de race van vanmiddag dan ook vanaf de eerste startplaats. Tijdens de sprint was het nog droog maar vrijdag regende het eveneens zeer hevig in Italië. Verstappen was toen de snelste en dat geeft de burger moed in aanloop naar de Grand Prix van vanmiddag.

Glimlach

Voorafgaand de race stonden de coureurs gewoon weer op de truck voor de build-up. De paraplu's waren in volle glorie aanwezig en men keek reikhalzend uit naar de race. Een glimlachende Verstappen sprak zich uit tijdens de parade: "Ik denk niet dat we zoveel regen hadden verwacht. Het wordt heel erg interessant want het is nu heel erg nat. Dat maakt het overigens niet minder spannend."

Start

Verstappen kende gisteren in de sprint een zeer lastige start waardoor zijn rivaal Charles Leclerc hem voorbij stak. Vorig jaar kende de Nederlander echter een zeer vlotte start op het natte Imola. Hij blikt vast vooruit: "De start is altijd heel erg belangrijk. Met deze omstandigheden kunnen er tijdens de race een heleboel dingen gaan gebeuren."