Dit is het Formule 1-circuit in Las Vegas

Afgelopen nacht werd bekend wat men al zag aankomen: de Formule 1 trekt vanaf volgend jaar naar Las Vegas. De heren coureurs zullen volgend jaar dus drie keer hun opwachting maken op Amerikaans grondgebied. ze racen immers ook in Miami en Austin. Het circuit in Las Vegas is echter zeer bijzonder.

Toen de Formule 1 in de jaren 80 twee keer in Las Vegas racete reed men op een zielloos circuit op de parkeerplaats van het hotel Caesars Palace. Nu trekt de sport echter naar het hartje van de stad die vooral bekend staat om zijn vele gokkasten. De coureurs racen dwars door de start en betreden daarmee onder andere de wereldberoemde Strip.

De coureurs rijden langs de wereldberoemde hotels aan de Strip waaronder the Venetian, Ceasars Palace en the Bellagio. De baan is aan de lange kant, 6,12 kilometer. Ondanks de lengte van de baan zijn er slechts veertien bochten. De baan kent namelijk een absurde lang recht stuk van 2 (!) kilometer. De eerste paar bochten zijn echter vrij langzaam.