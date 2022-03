DutchGP wil contract verlengen maar F1-organisatie heeft laatste stem

Het circuit in Zandvoort is na de race van 2021 één van de meest geliefde locaties van de F1-kalender geworden maar de F1 moet nog een tweejarige 'optie' op de huidige deal lichten. Dat vertelde Robert van Overdijk aan tafel bij Viaplay.

De circuitdirecteur van Zandvoort zegt dat de organisatie van de DutchGP graag wil verlengen: "FOM wil ons nog lang op de kalender houden. We hebben een optie voor nog twee jaar DutchGP (na de 3 jaar die al is afgesproken), maar die optie moet nog gelicht worden en er is zelfs de mogelijkheid dat we voor veel langer kunnen bijtekenen. Het is aan FOM, maar als het aan ons ligt zetten wij morgen de handtekening om te verlengen."

Geen overheidssteun

Van Overdijk gaf toe dat de populariteit van Zandvoort alleen niet genoeg zal zijn voor de Nederlandse GP om zijn eigen toekomst veilig te stellen.

"We zijn een privé-evenement zonder overheidssteun en dus moeten we eerst sponsors en partners hebben voordat we een langetermijndeal kunnen aangaan", zei hij.

Spa-Francorchamps in de gevarenzone

Een andere populaire en historische F1-locatie, Spa-Francorchamps, behoudt ook zijn plaats op de racekalender, ondanks een circuitrevisie in de winter. Gaetan Vigneron, een ervaren correspondent voor de Belgische omroep RTBF, gaf toe dat de toekomst van de Belgische GP op de lange termijn echter in gevaar is.

Maar er zijn ook voordelen, zei hij. Vigneron: "Rusland staat niet meer op de kalender, Spa-Francorchamps is legendarisch en bovenal is er de Max Verstappen-factor, die ervoor zorgt dat de 'tweede Nederlandse GP' uitverkocht is. De onvoorziene omstandigheden om een ​​contract te ondertekenen zijn economisch, politiek en klimatologisch. Er is veel discussie. De Belgische GP is nog niet verloren, maar het zal best lastig worden."

Waarschuwing F1

F1 CEO Stefano Domenicali waarschuwde deze week echter dat hoewel hij de kalender nog verder wil uitbreiden, bestaande circuits mogelijk van de kalender zullen verdwijnen: "Er zijn races met een lopend contract en andere die aan het einde van hun contract komen. Dit is het geval voor Frankrijk en ook voor België."