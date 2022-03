Jeddah Update 2: Teambazen verlaten coureursvergadering, onderweg naar race control

Na uren vergaderen is het nog steeds niet duidelijk of de Saoedische Grand Prix wel doorgaat. Eerder op de avond liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali nog enthousiast weten dat de race gewoon door kon gaan ondanks de aanslag verderop in Jeddah. Nu midden in de Saoedische nacht staat alles steeds meer op losse schrijven.

Eerder op de Nederlandse avond verschenen er meerdere teambazen terug in de vergaderzaal. De coureurs zitten daar inmiddels al vele uren. Vlak voor middernacht Nederlandse tijd verlieten de teambazen de ruimte met de coureurs. Ze vertrokken naar race control en de situatie is nog steeds bizar onduidelijk.

Salen los directores de equipo y se van todos juntos a dirección de carrera. Quedan pilotos solos.



All team principals leave the meeting. They go all together to race control. Drivers alone again. #F1 #Jeddah pic.twitter.com/BTlsbWROXR