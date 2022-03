Verstappen vol vertrouwen: "We moeten punten scoren"

Max Verstappen gaat vanmiddag in Bahrein beginnen aan het seizoen waarin hij zijn wereldtitel gaat verdedigen. Hij heeft in ieder geval een goede uitgangspositie, de Nederlandse Red Bull-coureur gaat zometeen als tweede van start in de woestijnstaat. Voorafgaand de race is hij rustig, zoals altijd.

Tijdens de gebruikelijke build-up voorafgaand de race was de regerend wereldkampioen kalm. Hij ziet vanzelfsprekend kansen, zo liet hij weten aan de interviewster: "We moeten punten scoren. We hebben een competitieve auto waarmee we om de winst kunnen vechten. Het wordt een moeilijke race want het is lastig met de banden. Het zal weer heel erg close gaan worden. We moeten gefocust blijven en daar vanuit gaan."

De sterke kwalificatie van gisteren geeft de burger in ieder geval moed. Ook Verstappen gaat de race met goed vertrouwen te gemoed: "Gisteren was een goed begin. Hopelijk rijden we vandaag een goede race waarin we heel erg veel punten kunnen gaan scoren." Op de vrachtwagen bedankte de Nederlander ook nog eventjes de fans die massaal op de race zijn afgekomen."