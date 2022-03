Verstappen kijkt uit naar spannend duel met Ferrari

Max Verstappen zei dat het feit dat Ferrari naast Red Bull vooraan staat 'erg spannend is en een goed voorteken is voor het komende seizoen. De wereldkampioen eindigde vrijdag nipt voor Charles Leclerc in de tweede vrije training, waarbij teams en coureurs hun eerste kwalificatiesimulaties in Bahrein hadden uitgeprobeerd, waarbij Red Bull en Ferrari werden beschouwd als de twee snelste teams die het weekend ingaan.

Tijdens de kwalificatie was het net omgedraaid en wist Leclerc de pole position te pakken voor Verstappen, die baalde van de tweede plaats maar zei dat de auto vandaag niet fantastisch was, in tegenstelling tot de vrijdag toen de auto goed aanvoelde.

De coureur van Red Bull Racing zei tegen Sky Sports: "We hebben hier getest dus ik denk over het algemeen dat je dan beter voorbereid bent als je aan het seizoen begint. We hebben gisteren een paar dingen geprobeerd aan de auto en die leken allemaal goed te werken. Ik voel me goed en ben daar blij mee."

Racecraft

Van Verstappen is bekend dat hij vooral een echte racer is en beschikt over de nodige 'racecraft' zoals dat in vaktermen wordt genoemd. De wereldkampioen kijkt zoals bijna altijd de zondag met vertrouwen tegemoet.

"We waren zeer goed in zowel de runs met weinig brandstof als de racesimulaties met veel brandstof aan boord. Wat er ook gebeurt op de korte runs, probeer je op de lange runs te corrigeren en de auto reageerde daar goed op."

"Ik ben erg blij ook al was de auto in de kwalificatie niet fantastisch. Je ziet dat Ferrari ook hard pusht en we zitten heel dichtbij elkaar maar dat maakt het ook erg spannend. Het ziet er goed uit en ik heb zin in de race van morgen en vertrouwen in de auto dat hij goed presteert tijdens de race."

De droom van iedere coureur is vaak om vanaf pole position te vertrekken en solo naar de finish te rijden in een dominante auto waarbij de concurrentie geen kans heeft op de overwinning. Hoe ziet Verstappen dat? "Ik denk dat over het algemeen iedereen strijd wil zien, toch? Om de teams wat dichter bij elkaar te hebben is altijd spannend en ik denk dat het na verloop van tijd alleen maar spannender wordt omdat iedereen dan dichter bij elkaar komt dus dat is goed voor de F1."