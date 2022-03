Montoya snapt update strategie van Red Bull

Juan Pablo Montoya juicht de timing van Red Bull-updates toe. Het team van Max Verstappen liet iedereen wachten tot de laatste testdag, alvorens het nieuwe pakket tevoorschijn kwam op de RB18, om de concurrentie hierdoor zo min mogelijk tijd te geven het ontwerp te kopiëren.

Hoewel er werd gezegd dat Red Bull een belangrijke upgrade zou hebben, duurde het tot de derde en laatste testdag voor de nieuwe sidepods en vloer te zien waren. Max Verstappen zette de snelste rondetijd neer met ruim zeven tienden voorsprong op de Ferrari van Charles Leclerc.

Voormalig F1-coureur Montoya zegt dat dit de perfecte strategie was om de upgrades toe te passen. In een gesprek met VegasInsider zei hij: "Als de regels voor het bouwen van een auto zo erg veranderen is er altijd een concurrent die iets beters bedenkt dat de anderen. Zoals we tijdens de testsessies hebben gezien, wachten ze tot het laatste moment om alle onderdelen op de auto te zetten."

"Mercedes zag er in Barcelona best goed uit met die grote sidepods. Dan verschijnen ze in de volgende test en waar zijn de sidepods? Deze echt strak, kleine auto die er geweldig uitziet. Vervolgens kijk je naar Red Bull en die zagen er ook goed uit. Die brachten tijdens de laatste testdag meerdere updates uit om er zeker van te zijn dat ze alles op het laatste moment kunnen uitbrengen.

"Zo is er minder tijd voor de concurrentie om het te bekijken, want iedereen gaat foto's maken en dit ontwerp kopiëren en in de windtunnel uitproberen om te zien of het werkt op hun eigen auto en met hun eigen filosofie. Dus hoe minder dagen ze de teams geven om het idee te kopiëren, hoe beter het is."