FIA verplicht Haas om livery te wijzigen

Het team van Haas handelde afgelopen week zeer snel nadat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Het Amerikaanse team besloot dat alle verwijzingen naar Rusland, afkomstig van hoofdsponsor Uralkali, van de wagen werden verwijderd. Deze verwijzingen waren afkomstig van de sponsoren van hun Russische coureur Nikita Mazepin.

De toekomst van Mazepin is nog steeds zeer onduidelijk. Wel heeft autosportfederatie FIA enkele duidelijke knopen doorgehakt. Coureurs uit Rusland en Belarus mogen nog wel deelnemen aan races, maar alleen onder neutrale vlag. Ook kwam de autosportfederatie met enkele strenge maatregelen. Alle Russische coureurs die onder neutrale vlag willen racen moeten namelijk een document ondertekenen.

Dit document heeft ook gevolgen voor de definitieve livery van Haas. In het document staat namelijk dat de coureurs geen verwijzingen naar Russische en Belarussische symbolen, vlaggen en kleuren mogen maken. Dat betekent dus ook dat de Russische kleuren die voorheen op de Haas stonden verboden zijn. Haas had deze kleuren al van de wagen verwijderd tijdens de testweek van vorige week. Nu lijkt het er dus op dat dit een definitief besluit is.