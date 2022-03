Ecclestone furieus: "Wat heeft een Russische coureur te maken met een oorlog?"

De oorlog in Oekraïne domineert momenteel het nieuws. Overal ter wereld wordt er met afschuw gereageerd op de inval van Rusland in het buurland. Er zijn dan ook strenge sancties genomen tegen het land van president Vladimir Poetin. Ook in de sportwereld neemt men verregaande maatregelen tegen het land.

Ook autosportfederatie FIA heeft enkele maatregelen genomen. De Russische Grand Prix zal dit jaar niet doorgaan en coureurs mogen ook niet onder de Russische en Belarussische vlag racen. Coureurs uit deze landen mogen alleen onder neutrale vlag rijden. Deze maatregelen gaan minder ver dan bij andere sporten, hier worden Russische atleten namelijk uitgesloten van deelname.

Conflict

Veel mensen steunen de verregaande maatregelen tegen Rusland. Ook in de autosportwereld is er zeer veel steun voor alle sancties. Er is echter één grote naam die alle maatregelen nogal hekelt. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is kritisch. Tegenover The Independent is hij fel: "De hele wereld is het eens over veel dingen over dit conflict tussen Oekraïne en Rusland. Maar ik denk dat niemand er echt goed over heeft nagedacht."

Mazepin

In veel sporten worden Russen dan ook uitgesloten van deelname. In de Formule 1 is dit niet het geval, Haas-coureur Nikita Mazepin mag onder neutrale vlag dus deelnemen. Echter mag hij niet in Groot-Brittannië racen, daar weigert men wel Russische coureurs. Ecclestone kan er met zijn hoofd niet bij: "Als er een Russische coureur rijdt in de Formule 1, wat heeft hij dan te maken met een oorlog die Rusland voert? Er is geen samenhang tussen die twee."