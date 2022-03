Wolff kijkt naar Ferrari: "Idee dat ze de sterkste krachtbron hebben"

Afgelopen week werkte de Formule 1-teams de eerste wintertest van het jaar af in Barcelona. De drie testdagen leverden enkele interessante conclusies op maar de teams keken ook vooral naar elkaar. Men kreeg immers voor het eerst een beeld van de wagens van de concurrentie onder de nieuwe reglementen.

Het was duidelijk dat de teams van Mercedes en Red Bull Racing ook onder de nieuwe regels nog aardig rap zijn. De twee renstallen reden zeer veel rondjes en de wagens leken ook zeer betrouwbaar. Daarnaast reden ze ook snelle rondetijden, al zegt dat tijdens een testweek natuurlijk niet zoveel. Toch waren ze niet de meest productieve ploeg in Barcelona. Die eer ging namelijk naar Ferrari.

Krachtbron

De Italiaanse renstal was zeer productief en ook de rondetijden waren niet langzaam. Ook het team van McLaren maakte redelijk wat indruk maar de concurrentie keek toch vooral met argusogen naar Ferrari. Bij het team van Mercedes wijzen ze dan ook maar wat graag in Italiaanse richting. Teambaas Toto Wolff is duidelijk in gesprek met Auto, Motor und Sport: "We hebben het idee dat Ferrari momenteel de sterkste krachtbron heeft."

Perspectief

Wolff deed zijn uitspraken op de vrijdag, de dag van de laatste testdag. Echter veranderde de feiten hier nauwelijks, Ferrari was weer zeer productief en had amper last van kinderziektes met de nieuwe bolide. Wolff weet daarnaast ook heus wel dat de testdag het terrein zijn van het rookgordijn. "Je moet het wel in perspectief bekijken er zijn immers pas twee dagen achter de rug. Je moet Ferrari niet te snel de hemel in prijzen. De wintertests kunnen zeer bedrieglijk zijn."