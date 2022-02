'Turkije gaat Grand Prix van Rusland vervangen'

De Russische Grand Prix van 2022 staat op losse schroeven. Het zal u niet verbazen gezien de situatie in de wereld en de beslissing van de Russische premier Vladimir Poetin om een deel van Oekraïne te bezetten. De Turkse Grand Prix lijkt terug te komen als vervanger op de F1-kalender van 2022.

Op de ticketsite van de F1 is de Russische Grand Prix niet meer beschikbaar en een kort moment was zelfs de Turkse Grand Prix als evenement op de site te zien waarvoor tickets besteld konden worden.

De FOM en FIA maken zich dermate zorgen over de veiligheidssituatie dat afreizen naar Rusland onverantwoord wordt geacht en de F1-teams hebben ook aangegeven dat veel personeel niet wil afreizen naar Sotsji.

Mazepin ontkent

Haas-coureur Nikita Mazepin zegt echter dat er geen plannen zijn om zijn thuisrace te annuleren. In Barcelona werd de Rus gevraagd naar zijn thuisrace. Mazepin, wiens vader Dmitry de titelsponsor is van het Haas-team, leek overtuigd toen Sky F1 hem vroeg naar de situatie.

"Natuurlijk", was Mazepins reactie toen hem werd gevraagd of hij hoop had dat de race in Sochi door zou gaan. "Vanaf het moment dat we de Formule 1 naar Rusland hebben gehaald, gaat de race door en je zult me ​​daar zeker zien."

Mocht de race in Sotsji doorgaan zal het de laatste race op het circuit zijn. Vanaf 2023 verhuist de Russische Grand Prix naar Igora Drive in de buurt van Sint-Petersburg.