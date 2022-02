'Formule 1 houdt Oekraïnecrisis in de gaten met oog op Russische GP'

Vandaag is de Formule 1 ontwaakt uit de winterslaap. Op het circuit van Barcelona begon men vandaag met de eerste wintertest en de wereld kan weer genieten van beelden van rijdende bolides en veel nieuwigheden. Maar de wereld draait door en er gebeurt buiten de sport genoeg. Mogelijk heeft dit zelfs invloed op de Formule 1.

De journaals worden de afgelopen dagen gedomineerd met nieuws over de spanningen in Oekraïne. Buurland Rusland zou met een grote legermacht aan de Oekraïense grens staan en men verwacht elk moment een inval. De situatie kwam afgelopen week nog meer onder hoogspanning te staan toen de Russische president Vladimir Poetin bekend maakte militaire 'vredestroepen' naar zelfverklaarde republieken in Oost-Oekraïne te sturen.

Champions League

Veel landen spraken er schande van en Rusland kan rekenen op grote sancties vanuit de rest van de wereld. Er gaan dan ook stemmen op of het wel verstandig is om in het land grote sportevenementen te houden. De Britse premier Boris Johnson riep bijvoorbeeld de UEFA op om de finale van de Champions League in Rusland te verplaatsen. Op 25 september staat de Russische Grand Prix op de planner en men vraagt zich af of deze race wel door moet gaan.

In de gaten

Volgens Sky Sports-reporter Craig Slater houdt de Formule 1 de situatie in de gaten. Volgens de Sky Sports-verslaggever lijkt het er vooralsnog op dat de race vooralsnog gewoon doorgaat. Het duurt immers nog wel eventjes voordat de race in het oog verschijnt. De situatie kan echter elk moment veranderen. Het is ook nog maar de vraag of de wereldwijde sanctie tegen Rusland impact gaan hebben op de sponsors van de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin.