Budgetplafond worsteling voor Wolff en co: "Hebben ook te maken met inflatie"

In de Formule 1-wereld doet men er alles aan om de sport spannender te maken voor de fans. Aankomend seizoen gaan er nieuwe reglementen in die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat inhalen makkelijker wordt. Daarnaast werkt men sinds vorig jaar met het budgetplan. Dit moet ervoor zorgen dat er een eerlijker speelveld ontstaat in de koningsklasse van de autosport.

Liberty Media ,de eigenaar van de Formule 1, droomt van een startveld dat bizar dicht bij elkaar ligt. Na veel woordenwisselingen werd vorig seizoen het budgetplafond geïntroduceerd. Elk team moest het doen met een bovengrens van 145 miljoen dollar. Dit jaar is het plafond gedaald naar 140 miljoen en het is de bedoeling dat het budget in 2023 weer met vijf miljoen dollar naar beneden gaat."

Het budgetplafond zorgt voor een grote puzzel voor alle Formule 1-teams. Ook bij het topteam van Mercedes moeten ze zich wegwijs maken in de budget-jungle. Teambaas Toto Wolff legt de moeilijkheden uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is heel erg moeilijk geweest om ons team zo in te richten om onder dat budget van 140 miljoen dollar te kunnen blijven."

Inflatie

In de huidige wereld waarin we leven moeten de teams opzoek naar de juiste oplossingen. Bij Mercedes ondervindt men bijvoorbeeld problemen door de situaties in de rest van de wereld: "We hebben niet alleen te maken met een budgetverlaging van vijf miljoen, we hebben ook te maken met een hoge inflatie. Dat zorgt ervoor dat we onze uitgaven niet kunnen verhogen, hetzelfde geldt voor de salarissen. Dat is pijnlijk voor onze mensen."