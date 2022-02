Netflix onthult datum nieuw seizoen Drive to Survive

Ook tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen waren de Netflix-camera's weer aanwezig in de paddock. Sinds 2018 draaien de camera's van de streamingsgigant in de Formule 1-wereld. Men filmt de zeer populaire serie 'Drive to Survive', sinds 2019 is deze serie te zien op Netflix en dit bleek een gouden zet.

De Neftlix-reeks heeft bijgedragen aan de groeiende populariteit van de sport. Drive to Survive zorgde ervoor dat de sport enorm is gegroeid in populariteit, vooral in de Verenigde Staten zijn er veel fans bijgekomen. Ook tijdens het spannende seizoen van 2021 waren de camera's veelvuldig aanwezig in de paddock. Men viel met de neus in de boter al wilde hoofdrolspeler Max Verstappen niet meewerken aan de serie.

Netflix heeft nu bekend gemaakt vanaf wanneer het nieuwe seizoen te zien is. Vanaf 11 maart kunnen de fans genieten van het nieuwe seizoen van Drive to Survive. De streamingsgigant maakte deze datum bekend doormiddel van een reclame tijdens de prestigieuze Super Bowl. De serie wordt ook dit seizoen vrijgegeven vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Op 20 maart zullen de heren coureurs immers weer in de cockpit kruipen.