Mercedes ziet nieuwe regels als voordeel: "Triggert de fantastie"

Aankomend seizoen gaat er veel veranderen in de Formule 1. De nieuwe reglementen zorgen voor compleet andere auto's, de recente onthullingen van Red Bull Racing en Haas hebben dat bevestigd. Het geeft alle teams de kans om weer helemaal opnieuw te beginnen, iedereen begint praktisch op nul.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat men weer met een blanco kladblok is begonnen. Dat zorgt ongetwijfeld voor moeilijkheden maar het biedt immers ook veel nieuwe kansen. Iedereen wil profiteren van de nieuwe regels en het geeft de topteams van de afgelopen jaren de kans om zichzelf opnieuw uit te dagen. Dat laten ze zich ook niet twee keer zeggen.

Meer mogelijkheden

Bij het team van Mercedes grijpen ze deze kans in ieder geval met twee handen aan. Managing Director Hywel Thomas legt in de YouTube-serie Road to 2022 waar men van profiteert: "Hierdoor hebben we de mogelijkheid gekregen om naar bepaald dingen op een totaal, gloednieuwe manier te gaan kijken. Op sommige vlakken worden we enthousiaster en geeft dat ons meer mogelijkheden."

Fantasie

De nieuwe regels vereisen een nieuwe blik van alle teams. Bij Mercedes zien ze dat dus als een enorm voordeel. Thomas is en blijft zeer enthousiast. "Het triggert de fantasie van onze engineers nog meer zodat ze alles zo goed mogelijk kunnen implementeren. Met de nieuwe regels omtrent het chassis ,wat voor nieuwe mogelijkheden zorgt, moeten we overal op een andere manier naar kijken. Het chassis en de krachtbron moeten op elkaar worden afgesteld om de snelste ronde tijd te vinden."