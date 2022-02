Ook T-Mobile maakt Viaplay-prijzen bekend

Aankomend seizoen is de Formule 1 in Nederland voor het eerst te zien bij streamingsdienst Viaplay. De dienst heeft de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport en ze willen het groots aanpakken. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT heeft enkele grote namen binnen gehaald en heeft zelfs een nieuw commentator-duo uitgekozen.

Viaplay wordt op 1 maart gelanceerd in Nederland en is vanaf dan te zien bij veel verschillende providers. Men kan de streamingsdienst toevoegen aan het televisiepakket en veel aanbieders pronken dan ook trots met de aanbiedingen. Vandaag is er weer een nieuwe provider bijgekomen die de prijzen voor Viaplay bekend maakt.

T-Mobile

Na KPN en VodafoneZiggo komt namelijk ook T-Mobile met een heuse Viaplay-aanbieding. Ook deze provider zal de streamingsdienst toevoegen aan de mogelijkheden. Nieuwe klanten die een internetabonnement van één jaar afsluiten kunnen de eerste vier maanden gratis naar de Formule 1 kijken bij Viaplay. Daarna betaalt men tot 1 augustus eerst 9.99 per maand voor een Viaplay-abonnement. Dit wordt daarna verhoogd naar 13,99 per maand.

Team

De fans krijgen volgend seizoen te maken met een compleet nieuwe team bij Viaplay. Amber Brantsen gaat de studio-uitzendingen presenteren en wordt ondersteund door Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers. Op de circuits zijn onder andere Jos Verstappen en David Coulthard aanwezig voor de analyses.