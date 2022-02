Alfa Romeo komt met opvallende onthullingsdatum nieuwe wagen

Alfa Romeo is het volgende team dat bekend heeft gemaakt wanneer ze het doek gaat trekken van hun gloednieuwe uitdager. De Zwitserse renstal maakte vandaag bekend dat ze op 27 februari het doek trekken van hun gloednieuwe racemonster. Dit opvallend aangezien de eerste wintertest plaats vindt op 23,24 en 25 februari. Het lijkt erop dat het team wel aanwezig is bij deze test.

The date you’ve been waiting for 📅 pic.twitter.com/PIjqLMUXhL