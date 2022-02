Red Bull-kopstuk spreekt zich uit over FIA-onderzoek: "Moeten luisteren naar uitkomst"

Terwijl het aankomende Formule 1-seizoen alweer op de stoep staat wordt het afgelopen jaar nog steeds veelvuldig besproken. De controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi is nog steeds onderwerp van veel discussies. De gehele Formule 1-wereld wacht dan ook op de conclusies van de FIA.

De internationale autosportfederatie is bezig met een diepgravend onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Men focust zich vooral op de discutabele beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi en consorten. Masi besloot immers in de slotfase dat enkele gelapte auto’s plotsklaps de safety car mochten inhalen, Vlak daarna kwam de safety car zelf naar binnen. Dit gaf Max Verstappen de kans om zijn rivaal Lewis Hamilton succesvol te verschalken.

Onderzoek

Bij Hamiltons team Mercedes is men nog steeds des duivels. Bij Red Bull wil men de uitkomst van het onderzoek echter afwachten. Red Bulls sportief directeur Jonathan Wheatley wil niet te hard van stapel lopen. In de podcast The Jack Threlfall Show spreekt hij zich uit: “Het is heel erg belangrijk dat de FIA het onderzoek kan doen. Ze werken samen met de teams aan dit onderzoek en we moeten allemaal luisteren naar de uitkomst van het onderzoek, wat de uitkomst ook moge zijn.”

Filosofie

Wheatley wil zelf het liefst zoveel mogelijk duidelijkheid krijgen. De Brit is er zeer helder over: “We hebben die geweldige filosofie van ‘let them race’ maar dat is ook maar een filosofie. Je hebt ook de regels die altijd zwart op wit staan. Daarin staat vaak heel duidelijk beschreven welke straf er exact nodig is. Dan is er ook geen speelruimte aanwezig.”