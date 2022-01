VeeKay showt speciale helm voor 24 uur van Daytona

In het weekend van 29 januari is het eerste grote autosportevenement van 2022: de 24 uur van Daytona. Bij de langeafstandsrace zijn veel Nederlanders van de partij, waaronder IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. De 21-jarige Hoofddorper komt in actie voor Racing Team Nederland.

VeeKay rijdt voor deze race met een speciaal helmdesign. Opvallend zijn de geel-zwarte kleuren, verwijzend naar hoofdsponsor Jumbo.