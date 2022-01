Fans niet welkom bij eerste F1-test van 2022 in Barcelona vanwege corona

De eerste Formule 1-test van 2022 zal plaats vinden in Barcelona maar zal vanwege de huidige corona situatie in Spanje en Catalonië gesloten zijn voor de fans. Het aantal nieuwe besmettingen in Spanje is vanaf half december aanzienlijk toegenomen, met een gemiddelde van meer dan 100.000 mensen per dag in de afgelopen twee weken.

Spanje heeft naar verluidt de Europese Unie gevraagd om corona te behandelen als een endemische ziekte, op dezelfde manier als standaardgriep wordt geclassificeerd, maar het aantal gevallen in Catalonië is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen.

F1-teams niet blij

Het Circuit de Barcelona-Catalunya had gehoopt fans te ontvangen bij het testen van de gloednieuwe generatie Formule 1-auto's, maar dat is nu niet meer mogelijk. Het is niet waarschijnlijk dat fans de testsessie live kunnen bekijken, met een dagelijkse uitzending met hoogtepunten als enige tv-beeld wat te zien zal zijn voor de kijkers die interesse hebben.

Het is ook nog niet zeker of er media aanwezig mag zijn in Barcelona. Een bron vertelde aan GPToday.net: "Diverse teams zijn niet blij met de situatie. Dat er geen fans bij zijn is niet ideaal, maar als er geen media bij is dan is dat helemaal raar gezien het afgelopen twee seizoenen vrij goed geregeld is in de F1. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd en een aantal teams leggen zich niet bij de situatie neer."

"Een ander gerucht is dat Bahrein betaald zou hebben voor de eerste live beelden van de nieuwe wagens, en er dus een commerciële gedachte achter zit. Daar komt bij dat de inkomsten van de teams vanuit FOM geslonken zijn door de corona situatie, en op die manier wat geld verdient kan worden."

Zes testdagen in 2022

Het aantal testdagen is verdubbeld van drie naar zes voor het seizoen 2022, waarbij de Formule 1 ervoor heeft gekozen om de teams meer tijd te geven om te wennen aan hun radicaal verschillende auto's en banden en in die tijd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.