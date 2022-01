'Vettel moet Hamilton vervangen als hij stopt'

Sebastian Vettel zou een sterke kandidaat zou zijn voor de Mercedes-stoel als Lewis Hamilton besluit om te stoppen. Die mening is Ralf Schumacher toegedaan, zo stelt hij bij Sky Duitsland. Hoewel het contract van Vettel loopt tot het einde van het seizoen van 2023, is het nog niet zeker dat Hamilton dit seizoen terugkeert op de grid om voor Mercedes te rijden.

Sinds hij het titelgevecht verloor van Max Verstappen in Abu Dhabi, is de zevenvoudig voormalig wereldkampioen bijna volledig afwezig in de publieke belangstelling. Dat leidde tot een gesprek dat hij er misschien voor heeft gekozen om in 2022 niet terug te keren naar de sport en teambaas Toto Wolff kon niet garanderen dat zijn coureur dat wel zou doen, en gaf toe dat Hamilton zich gedesillusioneerd voelde.

Als Hamilton ervoor zou kiezen om de sport te verlaten, zouden Wolff en co op het laatste moment een vervanger voor hem moeten vinden - en Schumacher denkt dat Vettel een logische keuze zou zijn. Ralf Schumacher zegt: "Hij heeft de ervaring en ook de snelheid voor dat stoeltje. Bovenal kent hij de Mercedes-auto, of beter gezegd; de motor. Ik denk dat het Aston Martin-concept ook heel dichtbij die van Mercedes komt."

Contracten

Het huidige contract van Vettel met Aston Martin loopt tot het einde van het seizoen van 2022, maar Schumacher is van mening dat hij met de veranderingen bij het Britse team eerder zou kunnen vertrekken.

Begin januari werd aangekondigd dat teambaas Otmar Szafnauer, naar verluidt één van Vettels naaste bondgenoten bij het team en iemand die een grote rol speelde bij het aantrekken van hem, zou vertrekken. Schumacher gelooft dat een dergelijk vertrek het waarschijnlijker maakt dat de viervoudig wereldkampioen F1 zelf vertrekt bij Aston Martin als Mercedes hem vraagt om Hamilton te vervangen.