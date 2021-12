Button gelooft Verstappen niet: "Leuk als hij dat tegen zichzelf zegt"

Jenson Button heeft moeten lachen om de uitspraken van Max Verstappen dat hij het niet erg vindt als hij dit weekend geen wereldkampioen wordt. Nadat de coureur van Red Bull Racing eerder in het seizoen een voorsprong van 33 punten had opgebouwd, gaat Verstappen de laatste race van het kampioenschap in met een gelijk aantal punten als Hamilton; 369,5 punten.

Het momentum ligt echter volledig bij de Mercedes-coureur, die een hattrick scoorde door de Grands Prix van Brazilië, Qatar en Saoedi-Arabië te winnen. Met in zijn achterhoofd dat het kampioenschap zou kunnen wegglippen, heeft Verstappen meerdere keren gezegd dat hij ook als hij verliest nog steeds blij zou zijn. De Nederlander zei tegen Autocar: "Voor mij persoonlijk maakt dat niet zoveel uit. Het zou geweldig zijn om dit jaar de titel te winnen, maar als het niet lukt en we kunnen zeggen dat we een goede auto hebben en een kans maken, dan voelt het ook goed. Ik denk dat elke keer dat je in het algemeen in een gevecht zit, je weet dat je je dan al goed voelt."

Geloofwaardigheid

Voormalig F1-kampioen Button gelooft hem niet. Hij zei tegen Express Sport: "Ik hou ervan als coureurs dat tegen zichzelf zeggen. Natuurlijk doet wil hij winnen, daarom racet hij in de Formule 1, daarom begon hij in de eerste plaats met racen omdat hij het wereldkampioenschap wilde winnen."

"Het is je eerste, maar het is ook tegen de zevenvoudig wereldkampioen. Ook volgend jaar weet je echt niet wat er zal gebeuren met de wijziging van de reglementen en Mercedes zou opnieuw vooraan kunnen staan waarbij het mogelijk is dat Red Bull niet in staat is om de competitie met Hamilton aan te gaan."

"Je wilt altijd je kans krijgen als die zich voordoet en dit jaar is die kans. Ik weet zeker dat hij dat weet. Hij probeert het gewoon te bagatelliseren, zodat hij echt kan ontspannen en zich kan concentreren op zijn racen."