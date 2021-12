Viaplay gaat samenwerken met KPN en Ziggo

Er gaat veel veranderen omtrent de uitzendingen van de Formule 1 in Nederland in 2022. Vandaag werd al bekend dat de NOS de aankomende drie jaar de Nederlandse Grand Prix zal gaan uitzenden. Nu is er ook naar buiten gekomen dat nieuwe uitzender Viaplay gaat samenwerken met de KPN én Ziggo.

Dit jaar heeft Ziggo Sport nog de uitzendrechten in handen maar die zijn ze voor aankomend jaar verloren aan streamingsdienst Viaplay van het Scandinavische NENT. In maart wordt de streamingsdienst in Nederland gelanceerd.

Prijskaartje

Vandaag is er duidelijk geworden waar Viaplay dan te vinden zal zijn. De Scandinaviërs hebben een deal gesloten met kabelbedrijven Ziggo en KPN. Klanten van deze twee grote kabelbedrijven kunnen Viaplay dan toevoegen aan hun pakket en naast de Formule 1 ook naar bijvoorbeeld darts kijken. Men moet er dan wel voor in de buidel tasten. Een extra Viaplay abonnement zal 13,99 per maand gaan kosten.

Analisten

Eerder was al uitgelekt hoe de uitzendingen eruit gaan zien. Zo werd duidelijk dat de streamingsdienst Olav Mol vervangt door nieuw commentaar-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De nieuwe pitreporter wordt Stéphane Kox, ze is zelf al enkele jaren actief als autocoureur en presteerde programma's bij RTL. Ook is duidelijk dat Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel elkaar zullen afwisselen als analisten in de studio. Onder andere Mika Häkkinen is één van de analisten op locatie.