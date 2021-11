Problemen in Saoedi-Arabië: Circuit is nog altijd niet klaar voor eerste F1-race

De een-na-laatste race van het spannende kampioenschap zal mogelijk gereden worden op een halve bouwplaats. Formule 1-functionarissen hebben suggesties gebagatelliseerd dat het nieuwe Jeddah-circuit in Saoedi-Arabië - gepland om de voorlaatste race van 2021 over dertien dagen te organiseren - niet op tijd zal worden voltooid.

Een bron die voor Formula One Management werkt, vertelde de Zwitserse krant Blick in Qatar: "Het laatste werk in Saoedi-Arabië zal worden afgerond op de donderdag voor de eerste vrije training. Het circuit wordt dan een halve bouwwerf, maar daar kunnen ze wel op rijden."

Veteraan F1-journalist Roger Benoit zei dat de eerste laag asfalt pas in september werd gelegd. Benoit: "Hopelijk kan het de woestijnhitte weerstaan."