Mercedes klaagde over gebruik gewichten bij tests, FIA veegt dat van tafel:"Geen discussie over manier van testen"

Het team van Mercedes wordt ongekend hard getroffen door de diskwalificatie van Lewis Hamilton in Brazilië. Het kampioenschap lijkt bijzonder ver weg voor de veelvoudige wereldkampioenen van Mercedes. Bovendien is de imagoschade voor het Duitse merk nu nog amper te overzien. Lewis Hamilton's naam is begin deze avond geschrapt uit de voorlopige uitslag van de kwalificatie in de Braziliaanse Grand Prix.

De DRS-vleugel klapte té ver open, waarmee de Brit vanwege minder luchtweerstand ongeoorloofd voordeel had. Het verklaart ook het gat van bijna een halve seconde naar Max Verstappen op het relatief korte Autódromo José Carlos Pace.

Mercedes doorstaat tests zonder gewichten wél

Mercedes verweert zich dat Hamiltons bolide wel door de tests komt als er geen gebruik wordt gemaakt van belasting door gewichten. Maar de FIA gaat daar niet in mee en stelt dat de manier van testen van de onderdelen nooit ter discussie heeft gestaan. De opening tussen de vleugels wordt te groot wanneer de FIA de druk opvoert met gewichten. In het midden van de vleugel past de mal er dan niet doorheen, maar de uiterste kanten van de vleugel bieden dan meer dan de voorgeschreven maximale ruimte van 8,5 centimeter. Pas bij het laden van de belasting met gewichten komt het euvel aan het licht, blijkt uit het oordeel dat de FIA vanavond publiceerde. Onder druk van de gewichten blijkt dat de mal van de FIA door de opengeklapte delen van de vleugel past.

Mercedes stelt dat het een verzachtende omstandigheid moet zijn dat de vleugel in het middelste deel wel voldoet, maar aan de buitenzijden wel teveel afstand tussen de onderdelen vertoont. Hieruit moet volgens vertegenwoordigers van Mercedes blijken dat er nooit sprake zou zijn geweest van kwade opzet, volgens hen blijkt daarmee dat ze zuivere intenties hebben om te kunnen voldoen aan het reglement. De FIA stelt dat dat laatste waar kan zijn, maar dat het niet relevant is op welke plaats de vleugel niet door de test komt.

Het team van Mercedes wijst erop dat er geen sprake is van een systematische overtreding, maar dat dit inderdaad een unieke samenloop is en dat er "iets verkeerd ging", eerder dan dat er sprake zou zijn van enige opzet. Ook klaagt men bij Mercedes dat ze graag nog de mogelijkheid hadden om het in beslag genomen onderdeel nader te bestuderen en te analyseren. De FIA stelt echter dat het onderdeel als bewijs veilig blijft opgeborgen zonder dat het eventueel nog aangetast kan worden wanneer het nog door meerdere handen wordt geïnspecteerd. Daarmee lijkt de FIA vooruit te lopen op de eventuele beroepszaak die Mercedes zou kunnen starten bij het internationale Hof van Beroep van de FIA. Teams kunnen daar een beroep aantekenen tegen straffen, maar moeten daarbij wel nieuwe bewijzen aanleveren.