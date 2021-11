Priestley kritisch op Bottas: "Nam de verkeerde beslissing in de remzone"

Valtteri Bottas leek op de zaterdag de grote favoriet voor een overwinning in Mexico. Maar op zondag ging het al na één bocht helemaal mis voor de Finse Mercedes-man. Hij liet Verstappen simpel passeren en werd achterstevoren getikt door Daniel Ricciardo.

Bottas was daarna de gebeten hond. Er was zeer veel kritiek op de manier waarop hij verdedigde. Volgens zijn criticasters liet hij de deur openstaan en gaf hij alle ruimte aan Verstappen en Hamilton. Zelfs zijn eigen teambaas Toto Wolff was bijzonder kritisch.

Portier

Voormalig McLaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley bespreekt het voorval op zijn YouTube-kanaal. Priestley: "Laten we eerst even kijken naar de suggesties voor een ander beroep voor Bottas. Ik zag iemand zeggen dat hij maar portier moest worden want hij deed de deur wijd open."

Remzone

Priestley ziet ook wel dat Bottas een forse fout maakte: "Bottas nam de verkeerde beslissing in de remzone. Ze zullen dit tot in detail bespreken. In dit scenario zat Lewis aan de binnenkant. Max zat aan de buitenkant. Bottas bewoog naar de binnenkant en liet de racelijn wijd open liggen. Als hij naar links was gegaan en de niet voor hand liggende beslissing had gemaakt, dan moest Max aan de kant."